Resultados Super Astro Luna del martes, 18 de noviembre del 2025

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

Redacción Loterías
19 de noviembre de 2025, 4:02 a. m.
Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
Resultado Super Astro Luna | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal superastro y Getty

En la noche del martes, 18 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7943 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6752, con el signo Virgo.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 18 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 8303, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 16 de noviembre de 2025: número 3376, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 15 de noviembre de 2025: número 7350, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 19 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: Super Astro Luna sorprende con su ganador del 17 de noviembre
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Noticias Destacadas

