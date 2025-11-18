Resultados Super Astro Luna del martes, 18 de noviembre del 2025

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Resultado Super Astro Luna | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal superastro y Getty

En la noche del martes, 18 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7943 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6752, con el signo Virgo.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 8303, con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 16 de noviembre de 2025: número 3376, con el signo Escorpio.

número con el signo Sorteo del 15 de noviembre de 2025: número 7350, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 19 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.