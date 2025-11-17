Loterías

Super Astro Luna sorprende con su ganador del 17 de noviembre

El sorteo de Super Astro Luna correspondiente al 17 de noviembre dejó a un nuevo afortunado ganador, encendiendo la emoción entre los seguidores del popular juego de azar que cada noche pone a prueba la suerte de miles de jugadores en Colombia.

18 de noviembre de 2025, 2:20 a. m.