Loterías
Super Astro Luna sorprende con su ganador del 17 de noviembre
El sorteo de Super Astro Luna correspondiente al 17 de noviembre dejó a un nuevo afortunado ganador, encendiendo la emoción entre los seguidores del popular juego de azar que cada noche pone a prueba la suerte de miles de jugadores en Colombia.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este lunes 17 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 7942 de Super Astro Luna, uno de los más esperados por los apostadores, con un premio que multiplica por 42.000 la jugada.
Durante la emisión oficial por Canal 1, se confirmó que la combinación ganadora fue 8303, vinculada al signo Virgo, desatando la emoción entre los seguidores del juego.
- Sorteo del 16 de noviembre de 2025: número 3376, con el signo Escoprpio.
- Sorteo del 15 de noviembre de 2025: número 7350, con el signo Leo.
- Sorteo del 14 de noviembre de 2025: número 2632, con el signo Sagitario.
- Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 0126, con el signo Aries.
El próximo sorteo de Super Astro Luna está programado para este lunes a las 10:50 p. m., con transmisión en directo por Canal 1. Quienes no puedan seguir la emisión podrán consultar los resultados en la página oficial del juego.
Super Astro Luna cuenta con un esquema de premios que reparte ganancias según el nivel de aciertos, ofreciendo varias posibilidades de ganar:
- 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.
En Colombia, las loterías actuales permiten acceder a premios millonarios en diversos formatos.
Todas operan bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza la seguridad de cada apuesta.
Si quieres poner a prueba su suerte, adquiera su boleto en puntos oficiales y participa en el próximo sorteo.