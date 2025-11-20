Conozca los números de la lotería Manizales este 19 de noviembre: pudo ser el ganador del premio mayor de 2.600 millones

El miércoles 19 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo Nº _ de la Lotería de Manizales, que puso en juego un premio mayor de $2.600 millones.

A continuación se encontrará toda la información esencial: el monto del premio mayor, el plan de premios secundarios y los pasos clave para reclamarlo por parte del ganador.

Acá se pueden ver los números ganadores, la serie y el listado completo del plan de premios registrados.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue 3018, correspondiente a la serie 218.

Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.

Números ganadores de los tres sorteos anteriores

14 de noviembre de 2025: número 3917 de la serie 127.

número 3917 de la serie 127. 29 de octubre de 2025: número 5182 de la serie 049

número 5182 de la serie 049 5 de octubre de 2025: número 1909 de la serie 035.

La transmisión en vivo usualmente se realiza alrededor de las 11:00 p.m., y se puede ver en el canal oficial de Lotería de Manizales, así como en su redes sociales.

La Lotería de Manizales, una de las más tradicionales del país, renovó su plan de premios en mayo de 2025 con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los jugadores.