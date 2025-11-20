Suscribirse

Loterías

Conozca los números de la lotería Manizales este 19 de noviembre: pudo ser el ganador del premio mayor de 2.600 millones

Esta es una de las loterías más famosas del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 12:31 p. m.
El premio mayor de este sorteo es de $2.600 millones, además de una variada serie de premios secos.
El premio mayor de este sorteo es de $2.600 millones, además de una variada serie de premios secos. | Foto: Lotería de Manizales/ Getty Images

El miércoles 19 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo Nº _ de la Lotería de Manizales, que puso en juego un premio mayor de $2.600 millones.

A continuación se encontrará toda la información esencial: el monto del premio mayor, el plan de premios secundarios y los pasos clave para reclamarlo por parte del ganador.

Acá se pueden ver los números ganadores, la serie y el listado completo del plan de premios registrados.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue 3018, correspondiente a la serie 218.

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 19 de Noviembre de 2025

Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.

Números ganadores de los tres sorteos anteriores

  • 14 de noviembre de 2025: número 3917 de la serie 127.
  • 29 de octubre de 2025: número 5182 de la serie 049
  • 5 de octubre de 2025: número 1909 de la serie 035.

La transmisión en vivo usualmente se realiza alrededor de las 11:00 p.m., y se puede ver en el canal oficial de Lotería de Manizales, así como en su redes sociales.

La Lotería de Manizales, una de las más tradicionales del país, renovó su plan de premios en mayo de 2025 con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los jugadores.

Desde entonces, el premio mayo se mantiene de $2.600 millones de pesos, mientras que el número de premios secos aumentó de 36 a 50 categorías, con montos que van desde los $40 millones hasta los $300 millones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín: “Indisponer y sembrar cizaña”

2. La historia del otro homicidio de alias el Costeño, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

4. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

5. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de Manizales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.