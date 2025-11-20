¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo de este jueves 20 de noviembre

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este jueves, 20 de noviembre de 2025, una nueva jornada de juegos, brindando a los apostadores la opción de participar en sus tradicionales sorteos diarios, uno en horario matutino y otro en la tarde.

El sorteo inicial del día, identificado con el número 6147, tuvo lugar a las 10:00 a. m., despertando el interés de los seguidores habituales de este popular juego de azar, considerado uno de los más emblemáticos del país.

En esta jornada, el número favorecido fue el 8451, mientras que en el sorteo extra conocido como “La Quinta”, que ofrece una oportunidad adicional de ganar, la balota elegida correspondió al número 1.

Resultados del sorteo 6147 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8451

Quinta balota: 1

Entretanto, el sorteo de la tarde está previsto para las 4:00 p. m., y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6148 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no revisa los sorteos anteriores, estos son los más recientes:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 1434 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 6593 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 9437 – Quinta balota: 9

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 6734 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 9130 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 4148 – Quinta balota: 7