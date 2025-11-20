Suscribirse

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo de este jueves 20 de noviembre

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Resultado lotería Antioqueñita. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este jueves, 20 de noviembre de 2025, una nueva jornada de juegos, brindando a los apostadores la opción de participar en sus tradicionales sorteos diarios, uno en horario matutino y otro en la tarde.

El sorteo inicial del día, identificado con el número 6147, tuvo lugar a las 10:00 a. m., despertando el interés de los seguidores habituales de este popular juego de azar, considerado uno de los más emblemáticos del país.

En esta jornada, el número favorecido fue el 8451, mientras que en el sorteo extra conocido como “La Quinta”, que ofrece una oportunidad adicional de ganar, la balota elegida correspondió al número 1.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 19 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo 6147 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8451
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 20 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Entretanto, el sorteo de la tarde está previsto para las 4:00 p. m., y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6148 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 20 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Lotería del Valle hoy: vea los resultados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, último sorteo, 4823

Si aún no revisa los sorteos anteriores, estos son los más recientes:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 1434 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 6593 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 9437 – Quinta balota: 9

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: 6734 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 9130 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 4148 – Quinta balota: 7

El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre de 2025 a las 10:00 a. m., manteniendo viva la expectativa de miles de apostadores que confían en la fortuna y anhelan convertirse en los próximos ganadores.

