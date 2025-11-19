Suscribirse

Lotería del Valle hoy: vea los resultados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, último sorteo, 4823

Resultados y último número ganador de la Lotería del Valle, que juega todos los miércoles desde las 10:30 pm.

20 de noviembre de 2025, 4:02 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Lotería del Valle

En la noche del miércoles 19 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 4823 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 9,000 millones de pesos y el billete emitido fue despachado en la ciudad de Medellín. Recuerde que todos los miércoles desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el Canal Telepacífico.

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Valle - 19 noviembre 2025

Número ganador del sorteo 4823: 6130 de la serie 303.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 26 de noviembre, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

