Loterías de hoy jueves, 6 de noviembre: resultados del Sinuano Día y Noche
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
Sinuano Día jugó este jueves, 6 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 5869.
Resultados del sorteo 13.175 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 5869
- Número ganador de cinco cifras: 58696
Últimos dos sorteos de El Sinuano Día
- 5 de noviembre de 2025: 4413
- 4 de noviembre de 2025: 3845
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy jueves
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.176 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche
- 5 de noviembre de 2025: 7758
- 4 de noviembre de 2025: 0456