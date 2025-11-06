Suscribirse

Loterías de hoy jueves, 6 de noviembre: resultados del Sinuano Día y Noche

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 7:58 p. m.
Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.
Sinuano Día y Noche | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Sinuano Día jugó este jueves, 6 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 5869.

Resultados del sorteo 13.175 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 5869
  • Número ganador de cinco cifras: 58696
Resultado EL SINUANO DIA Jueves 6 de Noviembre de 2025

Últimos dos sorteos de El Sinuano Día

  • 5 de noviembre de 2025: 4413
  • 4 de noviembre de 2025: 3845

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy jueves

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.176 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche

  • 5 de noviembre de 2025: 7758
  • 4 de noviembre de 2025: 0456

