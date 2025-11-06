Suscribirse

Loterías

Así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 6 de noviembre

Cada día, los apostadores tienen una nueva oportunidad de llevarse el millonario premio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, las loterías y los juegos de azar son una tradición que mueve a miles de jugadores cada día y que, pese al paso del tiempo, sigue vigente. Entre las opciones más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos reconocidos por su frecuencia, variedad de modalidades y, sobre todo, por los premios que entregan a quienes confían en su suerte.

Estos juegos son supervisados por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de cada sorteo en el país.

El Dorado, por ejemplo, se juega de lunes a sábado en dos jornadas: una en la mañana y otra en la tarde. No obstante, los domingos y días festivos el horario cambia y el sorteo se realiza únicamente en la noche. Este jueves 6 de noviembre, el sorteo de la mañana tuvo lugar a las 11:00 a. m., y en la tarde se llevó a cabo una nueva ronda a las 3:30 p. m.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre. |
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita Día y El Paisita Noche se han destacado en el país por la claridad de sus reglas y la transparencia en la realización de cada sorteo, lo que genera confianza entre los jugadores.

Finalmente, La Caribeña también se caracteriza por su alta frecuencia de sorteos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes desean probar su suerte varias veces a la semana.

Estos son los números premiados del 6 de noviembre

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7387
  • La Quinta: 2

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

2. Registraduría rechazó inscripción de la precandidatura de Daniel Quintero para proceso de recolección de firmas

3. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

4. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

5. Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería PaisitaLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.