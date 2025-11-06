Así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 6 de noviembre

En Colombia, las loterías y los juegos de azar son una tradición que mueve a miles de jugadores cada día y que, pese al paso del tiempo, sigue vigente. Entre las opciones más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos reconocidos por su frecuencia, variedad de modalidades y, sobre todo, por los premios que entregan a quienes confían en su suerte.

Estos juegos son supervisados por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de cada sorteo en el país.

El Dorado, por ejemplo, se juega de lunes a sábado en dos jornadas: una en la mañana y otra en la tarde. No obstante, los domingos y días festivos el horario cambia y el sorteo se realiza únicamente en la noche. Este jueves 6 de noviembre, el sorteo de la mañana tuvo lugar a las 11:00 a. m., y en la tarde se llevó a cabo una nueva ronda a las 3:30 p. m.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita Día y El Paisita Noche se han destacado en el país por la claridad de sus reglas y la transparencia en la realización de cada sorteo, lo que genera confianza entre los jugadores.

Finalmente, La Caribeña también se caracteriza por su alta frecuencia de sorteos, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes desean probar su suerte varias veces a la semana.

Estos son los números premiados del 6 de noviembre

Dorado Mañana

Premio mayor: 7387

La Quinta: 2

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche