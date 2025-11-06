Loterías
Lotería de Manizales del 5 de noviembre de 2025: puede ser el ganador del premio mayor de $2.600 millones
Como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se efectuó el sorteo n.º 4928 de la Lotería de Manizales, un evento semanal que reúne la atención de apostadores en todo el país. A continuación, los detalles del premio mayor, el historial reciente y lo que se debe saber para reclamar el premio.
Resultado del premio mayor
El número ganador del premio mayor fue 1909, correspondiente a la serie 03.
Además del gran galardón, la lotería entregó múltiples premios secos y aproximaciones según el plan de premios habitual.
Números ganadores de los tres sorteos anteriores
- 29 de octubre de 2025: número 5182 de la serie 049.
- 22 de octubre de 2025: número 1463 de la serie 006.
- 15 de octubre de 2025: número 1727 de la serie 232.
¿Cuándo se juega y cómo verlo?
El sorteo se realizó en la noche del miércoles 5 de noviembre. La Lotería de Manizales hace sus sorteos todos los miércoles, aproximadamente a las 10:30 . La transmisión se hace por su canal oficial y también se difunde en redes sociales.
Información adicional para conocer sobre la Lotería
- La lotería de Manizales cuenta con un plan de premios que, desde mayo de 2025, incluye un aumento del premio mayor a $2-600 millones de pesos y más de 50 “secos” que van desde los montos más altos hasta los 40 millones de pesos
- Los billetes completos tienen un costo de $12.000 pesos, y cada fracción cuesta $3.000 pesos.
¿Cómo reclamar el premio?
Si se obtuvo el premio mayor, hay que tener en cuenta estas recomendaciones:
- Hay que presentar el billete o la fracción original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni signos de alteración.
- No hay que olvidar el plazo legal para reclamar: para esta lotería, los premios tienen un plazo que puede alcanzar hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar.
- Premios menores (secados): pueden reclamarse en distribuidores autorizados o puntos habilitados, siempre que el monto sea igual o inferior a un valor establecido.