Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados del jueves 6 de noviembre

Conozca los resultados más recientes de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 3:06 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
La Antioqueñita Lotería | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este jueves 6 de noviembre una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones del Día y la Tarde, que se realizan diariamente.

El primer sorteo de la jornada, identificado con el número 6119, tuvo lugar a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y el entusiasmo entre los seguidores de este popular juego de azar, uno de los más queridos y jugados en el país.

En esta edición, el número ganador fue 6379. Asimismo, se efectuó el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que ofrece una oportunidad extra de ganar. En este caso, la balota favorecida fue el número 1.

Resultados del sorteo 6119 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6379
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 6 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este jueves a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6120 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 6 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Si aún no ha revisado los resultados anteriores, a continuación se encuentran las combinaciones recientes de los últimos días:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 1347 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 3673 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 2565 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 1634 – Quinta balota: 3

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y de acceder a premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para el viernes 7 de noviembre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, tal como es habitual.

