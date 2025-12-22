Loterías de hoy lunes, 22 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este lunes, 22 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 1461.
Resultados del sorteo 13.267 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 1461
- Número ganador de cinco cifras: 14611
Últimos dos sorteos de El Sinuano Día
- 21 de diciembre de 2025: 6605
- 20 de diciembre de 2025: 5531
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy lunes
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.268 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche
- 21 de diciembre de 2025: 0782
- 20 de diciembre de 2025: 7932