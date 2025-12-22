Loterías de hoy lunes, 22 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este lunes, 22 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 1461.

Resultados del sorteo 13.267 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 1461

Número ganador de cinco cifras: 14611

Últimos dos sorteos de El Sinuano Día

21 de diciembre de 2025: 6605

20 de diciembre de 2025: 5531

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy lunes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.268 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche