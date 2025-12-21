Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 20 de diciembre el sorteo 4603, uno de los más esperados del calendario nacional, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El tradicional juego, que se sortea cada sábado a las 10:45 de la noche, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor y secos, sábado 20 de diciembre

El sorteo número 4603 sorteo un premio mayor de $15.000 millones, además de varios premios secos diseñados para ampliar las posibilidades de ganar.

Resultado del premio mayor

Número: 7499

Serie: 075

Resultado de los secos

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadores del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sábado 13 de diciembre de 2025: 4427– Serie 150

4427– Serie 150 Sábado 6 de diciembre de 2025: 4632 – Serie 002

4632 – Serie 002 Sábado 29 de noviembre de 2025: 0017 – Serie 271

Estos antecedentes muestran la variabilidad habitual del juego y mantienen vivas las expectativas de los jugadores habituales.

El premio mayor y los secos marcaron la jornada del sorteo realizado este 14 de diciembre. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: