¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 22 de diciembre

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de lunes, 22 de diciembre, se realizó el sorteo número 6211 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 0759, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 6.

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Resultados del sorteo 6211 La Antioqueñita Día

Número ganador: 0759

Quinta balota: 6

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este lunes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6210 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5529 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 20 de diciembre de 2025: 1812 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 19 de diciembre de 2025: 1861 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 21 de diciembre de 2025: 5174 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 20 de diciembre de 2025: 4482 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 19 de diciembre de 2025: 7149 – Quinta balota: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este martes, 23 de diciembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.