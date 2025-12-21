Sinuano Día y Noche: descubra los números ganadores de este domingo, 21 de diciembre de 2025

La Lotería El Sinuano es un juego de azar reconocido en Colombia, que tiene su origen en la región de la Costa Caribe. En su edición día, juega todos los días a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos.

Por eso, si jugó en el sorteo 13265 de este 21 de diciembre de 2025, la combinación ganadora del Sinuano Día fue 6605, acompañada por la balota denominada como “La Quinta” número 7.

Para verificar si es uno de los afortunados ganadores de esta lotería, recuerde que es importante acertar en los cuatro números para recibir 4,500 veces lo apostado.

No obstante, en caso de acertar en tres cifras, se obtiene 400 veces más lo invertido; si fueron dos números, se gana 50 veces más, mientras que se lleva 5 veces más la apuesta por un acierto.

Resultados de la lotería Sinuano Día este domingo, 21 de diciembre de 2025

Premio mayor: 6605.

La Quinta: 7.

Resultados de la lotería Sinuano Noche este domingo, 21 de diciembre de 2025

Premio mayor:

La Quinta:

Este modalidad de juego en la noche, juega de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Si confirma que logró convertirse en uno de los ganadores de esta lotería, en cualquiera de sus ediciones, es importante que asista con el documento de identidad a reclamar el premio y verificar los requisitos establecidos que debe cumplir para efectuar el cobro del premio.

El próximo juego del Sinuano Día y Noche se realizará el lunes, 22 de diciembre de 2025, en sus horarios habituales (a las 2:30 p. m. en la edición de la mañana y a las 8:30 de la noche).

Si se perdió los resultados de los últimos sorteos, a continuación podrá ver un resumen de las combinaciones ganadoras.

Sinuano Día

20 de diciembre de 2025 - 5531 - 7

19 de diciembre de 2025 - 3604 - 5

18 de diciembre de 2025 - 9924 - 0

Sinuano Noche