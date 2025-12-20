¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

El Sinuano, con sus dos ediciones de la mañana y la noche, se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de la región Caribe y del país.

Este sábado 20 de diciembre de 2025, miles de personas revisan los resultados oficiales con la ilusión de haber acertado la combinación ganadora que les permita acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad de juego.

En esta ocasión, durante el sorteo del Sinuano Día, la combinación ganadora fue 5531, acompañada por la modalidad adicional denominada ‘La Quinta’ número 5.

Resultados del más reciente sorteo de la lotería Sinuano Día hoy, 20 de diciembre de 2025

Premio mayor: 5531.

La Quinta: 5.

¿Cómo comprobar si fue uno de los ganadores?

Para ser ganador de cualquiera de las ediciones de El Sinuano, es importante tener en cuenta que la jugada debe coincidir exactamente con el resultado, tanto en el orden como en la modalidad seleccionada.

No obstante, también es clave tener presente que existen distintas opciones de apuesta, por lo que los resultados suelen evaluarse de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto en que salen.

acierto de los cuatro números en el orden exacto en que salen. Aciertos parciales: se otorgan premios a quienes logran acertar las tres últimas cifras, las dos finales (conocidas como “pata”) o únicamente el último número (“uña”).

Resultados del más reciente sorteo de la lotería Sinuano Noche hoy, 20 de diciembre de 2025

Premio mayor:

La Quinta:

Esta edición de El Sinuano juega a las 8:30 de la noche, hora en la que los apostadores pueden conocer el número ganador.

Recuerde que es fundamental revisar con atención los resultados para identificar los números ganadores y, si la apuesta resulta premiada, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para efectuar el cobro del premio.

El próximo juego del Sinuano Día y Noche se realizará el domingo, 21 de diciembre, en sus respectivos horarios (a las 2:30 p. m. en la edición de la mañana y a las 8:30 de la noche).