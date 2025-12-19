LOTERÍAS

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento a los dos sorteos diarios.

19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025, 8:23 p. m.
Este viernes, 19 de diciembre de 2025, se realizó el sorteo número 13. 261 de la Lotería El Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

  • Número ganador: 3604
  • Dos últimas cifras: 04
  • Tres últimas cifras: 604
  • La quinta: 4
YouTube video rF2Opzm1mXY thumbnail

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta:  pendiente
Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Día:

  • 18 de diciembre de 2025: 9924
  • 17 de diciembre de 2025: 4186

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche:

  • 18 de diciembre de 2025: 7447
  • 17 de diciembre de 2025: 0373

