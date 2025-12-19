Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, se realizó el sorteo número 13. 261 de la Lotería El Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

Número ganador: 3604

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 604

La quinta: 4

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Día:

18 de diciembre de 2025: 9924

17 de diciembre de 2025: 4186

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche: