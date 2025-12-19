¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

La emoción regresó entre los seguidores de la Lotería Chontico tras el sorteo 8284, efectuado el viernes 19 de diciembre de 2025, en el que el número ganador resultó ser el 4446, generando expectativas de un posible cambio significativo para los participantes atentos al resultado.

En esta ocasión, se reveló también el valor de ‘La Quinta’, la balota adicional, que fue el número 9, aumentando las oportunidades de obtener premio.

Este juego de azar se ha consolidado como uno de los más populares de Colombia, gracias a su dinámica accesible y variada.

La Lotería Chontico realiza dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), lo que permite a los apostadores participar en distintos momentos de la jornada.

Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Además, la posibilidad de seleccionar múltiples combinaciones y definir diversos montos de apuesta ha contribuido a captar la atención de miles de personas que sueñan con conquistar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de diciembre de 2025

Premio mayor: 4446 - 9

Tres últimas cifras: 446

Dos últimas cifras: 46

Número completo: 4446

Última cifra: 9

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugarán el día sábado 20 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

18 de diciembre de 2025: 0956 - 6

17 de diciembre de 2025: 7482 - 6

16 de diciembre de 2025: 9146 - 1

Chontico Noche