Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Esta lotería cuenta con dos versiones, ampliando la posibilidad de ganar millonarios premios.

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 5:45 p. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Como es costumbre, este viernes, 19 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo los dos sorteos de la lotería La Antioqueñita, que se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Para esta ocasión, la combinación ganadora de La Antioqueñita en su versión de la mañana, fue el número 1861, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 6.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de diciembre de 2025

  • Número ganador: 1861
  • Quinta balota: 6
YouTube video zSXBnfAq7D8 thumbnail

La Antioqueñita Día juega todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábado a las 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos a las 12:00 p.m.

Sobre las 4:00 de la tarde se realiza el segundo sorteo diario de La Antioqueñita.

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

¿Ganó? Revise aquí los números del 18 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería del Meta: sorteo del 17 de diciembre de 2025; repase el número ganador

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Resultados de La Antioqueñita Tarde

Estos fueron los números ganadores

  • Número ganador: 
  • Quinta balota: 

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La modalidad de juego de esta lotería consiste en cuatro cifras que ofrecen la posibilidad de ganar cuando aciertan con el número o combinación ganadora.

Además, a estas cuatro cidras ha incorporado una modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’ para aumentar las opciones de llevarse el premio.

Los premios se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se recomienda verificar según la fecha y versión de la lotería.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: 3799 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 17 de diciembre de 2025: 8229 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 8640 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: 2641– Quinta balota: 3
  • Sorteo del 17 de diciembre de 2025: 7892 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 7149 – Quinta balota: 0

La próxima edición de La Antioqueñita Día y Tarde se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, en sus horarios habituales.

