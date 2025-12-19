Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Como es costumbre, este viernes, 19 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo los dos sorteos de la lotería La Antioqueñita, que se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Para esta ocasión, la combinación ganadora de La Antioqueñita en su versión de la mañana, fue el número 1861, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 6.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de diciembre de 2025

Número ganador: 1861

Quinta balota: 6

La Antioqueñita Día juega todos los días en los siguientes horarios:

Lunes a sábado a las 10:00 a. m.

Domingos y festivos a las 12:00 p.m.

Sobre las 4:00 de la tarde se realiza el segundo sorteo diario de La Antioqueñita.

Resultados de La Antioqueñita Tarde

Estos fueron los números ganadores

Número ganador:

Quinta balota:

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La modalidad de juego de esta lotería consiste en cuatro cifras que ofrecen la posibilidad de ganar cuando aciertan con el número o combinación ganadora.

Además, a estas cuatro cidras ha incorporado una modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’ para aumentar las opciones de llevarse el premio.

Los premios se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se recomienda verificar según la fecha y versión de la lotería.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de diciembre de 2025: 3799 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 17 de diciembre de 2025: 8229 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 8640 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de diciembre de 2025: 2641 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 17 de diciembre de 2025: 7892 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 7149 – Quinta balota: 0

La próxima edición de La Antioqueñita Día y Tarde se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, en sus horarios habituales.