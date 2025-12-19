Loterías

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Con cada sorteo, estas loterías continúan consolidándose como una tradición que combina entretenimiento y esperanza.

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 4:37 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre.

La expectativa volvió a sentirse entre miles de jugadores que, una vez más, estuvieron atentos a los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más populares y tradicionales del país. Como es habitual, los resultados despertaron ilusión y la esperanza de quienes sueñan con un premio que les cambie la vida.

Tras realizarse los sorteos oficiales, se dieron a conocer las combinaciones premiadas, permitiendo a los jugadores verificar si la suerte estuvo de su lado. Los resultados fueron publicados a través de los canales autorizados, como plataformas digitales y puntos de venta, garantizando transparencia y confianza en el proceso.

Las autoridades de las loterías recomiendan a los ganadores revisar cuidadosamente sus boletos y acudir únicamente a los sitios oficiales para reclamar los premios correspondientes.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9377.
  • La Quinta: 3.
YouTube video mntERIMGeCE thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor:  pendiente.
  • La Quinta:  pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor:  pendiente.
  • La Quinta:  pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor:  pendiente.
  • Animal:  pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • Quinta: pendiente.

La participación en estas loterías continúa siendo alta, especialmente en fechas cercanas a celebraciones, cuando muchos buscan culminar el año con buena fortuna.

