MiLoto cayó por segunda vez en mayo: hay un nuevo afortunado ganador de una millonada este 8 de mayo

El precio al público de este sorteo es de $4.000 más IVA. Dependiendo de lo jugado, el premio mayor inicial es de 120 millones de pesos. Dicha suma se empieza a acumular, al igual que el Baloto, si no hay un ganador.

¿Nuevo ganador de MiLoto en Colombia: cuánto se llevó y donde cayó?

Estas son las cifras registradas de MiLoto hasta el momento

Es importante recordar que algunas loterías del país también realizan aportes al sistema de salud. MiLoto no es la excepción y sus aportes han sido de $3.074.762.655.

¿Cuánto han pagado en premios?

¿Cuál es el truco más efectivo para ganar la lotería?

Si bien no hay una fórmula matemática que le garantice ganar la lotería, existen dos métodos populares basados en la numerología que se asocian con la suerte y se utilizan para calcular un “número de la suerte”:

Recuerde que estos métodos son solo para entretenimiento y no tienen ninguna base científica que respalde su efectividad para ganar la lotería. Las probabilidades de ganar siguen siendo las mismas, independientemente de que use o no un número de la suerte.