Miloto este lunes, 20 de abril: números ganadores del último sorteo

Sobre las 10:00 p.m. de este lunes, 20 de abril de 2026, se jugó el sorteo 522 de Miloto, una de las loterías más reconocidas en Colombia. En la transmisión oficial del evento se pueden contrastar los resultados referenciados.

Resultados de Miloto de este lunes, 20 de abril de 2026

Los números ganadores del sorteo 522 fueron:

35-30-27-04-12

El acumulado está en 160 millones de pesos.

Una nueva edición de MiLoto tuvo lugar y le mostramos los números ganadores. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Resultado lotería Chontico del lunes 20 de abril de 2026 en el sorteo 8406

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños, donde por solo $ 4.000 podrán ganar un acumulado desde $120 millones”, dice en la web oficial de Miloto.

El próximo sorteo de Miloto se llevará a cabo el martes, 21 de marzo, en su horario habitual de las 10:00 p.m. Para más información, puede consultar la página web oficial de la entidad, con detalles sobre precios, planes, números ganadores y más.

El plan de premios es el siguiente

Tenga en cuenta cómo funciona el plan de premios de Miloto, ofreciendo varias oportunidades de ganar y dependiendo de cómo sean los aciertos que obtenga en el juego.

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías que se juegan hoy en Colombia brindan opciones para obtener premios millonarios en distintas categorías. Estas actividades están supervisadas por Coljuegos en el país. Si decide participar, hágalo adquiriendo su billete en puntos autorizados.