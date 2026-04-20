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Resultado lotería Chontico del lunes 20 de abril de 2026 en el sorteo 8406

El juego arrojó las cifras ganadoras de ambos sorteos de la jornada.

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Redacción Loterías
20 de abril de 2026, 3:16 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El Chontico mantiene su formato habitual y este lunes, 20 de abril de 2026, no fue la excepción: dos sorteos en el día que vuelven a mover a sus seguidores de siempre.

Primero llegó la jugada de la tarde, que se realizó a la 1:00 p. m., marcando el inicio de la jornada para quienes siguen de cerca este juego. Más adelante, en la noche, se completó el ciclo con el segundo sorteo, programado a las 8:00 p. m.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Como ya es costumbre, este esquema de doble oportunidad, día y noche, sigue siendo uno de los principales atractivos para los jugadores, que están atentos a ambos resultados a lo largo de la jornada.

Resultado Chontico Día – lunes 20 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4299 - 1

  • Tres últimos: 299
  • Dos últimos: 99
  • Cifra completa: 4299
  • Quinta: 1
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Resultado Chontico Noche – lunes 20 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9
  • 18 de abril de 2026 - 9061. La Quinta: 3
  • 17 de abril de 2026 - 7457. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • 19 de abril de 2026 - 0478. La Quinta: 8
  • 18 de abril de 2026 - 1398. La Quinta: 4
  • 17 de abril de 2026 - 2865. La Quinta: 2