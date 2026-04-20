Resultado lotería Chontico del lunes 20 de abril de 2026 en el sorteo 8406

El Chontico mantiene su formato habitual y este lunes, 20 de abril de 2026, no fue la excepción: dos sorteos en el día que vuelven a mover a sus seguidores de siempre.

Primero llegó la jugada de la tarde, que se realizó a la 1:00 p. m., marcando el inicio de la jornada para quienes siguen de cerca este juego. Más adelante, en la noche, se completó el ciclo con el segundo sorteo, programado a las 8:00 p. m.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Como ya es costumbre, este esquema de doble oportunidad, día y noche, sigue siendo uno de los principales atractivos para los jugadores, que están atentos a ambos resultados a lo largo de la jornada.

Resultado Chontico Día – lunes 20 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4299 - 1

Tres últimos: 299

299 Dos últimos: 99

99 Cifra completa: 4299

4299 Quinta: 1

Resultado Chontico Noche – lunes 20 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.

Chontico Día

19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9

18 de abril de 2026 - 9061. La Quinta: 3

17 de abril de 2026 - 7457. La Quinta: 6

Chontico Noche