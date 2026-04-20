Resultado lotería Chontico del lunes 20 de abril de 2026 en el sorteo 8406

El Chontico mantiene su formato habitual y este lunes, 20 de abril de 2026, no fue la excepción: dos sorteos en el día que vuelven a mover a sus seguidores de siempre.
Primero llegó la jugada de la tarde, que se realizó a la 1:00 p. m., marcando el inicio de la jornada para quienes siguen de cerca este juego. Más adelante, en la noche, se completó el ciclo con el segundo sorteo, programado a las 8:00 p. m.
Como ya es costumbre, este esquema de doble oportunidad, día y noche, sigue siendo uno de los principales atractivos para los jugadores, que están atentos a ambos resultados a lo largo de la jornada.
Resultado Chontico Día – lunes 20 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 4299 - 1
- Tres últimos: 299
- Dos últimos: 99
- Cifra completa: 4299
- Quinta: 1
Resultado Chontico Noche – lunes 20 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.
Chontico Día
- 19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9
- 18 de abril de 2026 - 9061. La Quinta: 3
- 17 de abril de 2026 - 7457. La Quinta: 6
Chontico Noche
- 19 de abril de 2026 - 0478. La Quinta: 8
- 18 de abril de 2026 - 1398. La Quinta: 4
- 17 de abril de 2026 - 2865. La Quinta: 2