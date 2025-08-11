Suscribirse

Loterías

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 11 de agosto de 2025

Consulte los resultados del sorteo que juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 3:57 a. m.
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto | Foto: Suministrada a SEMANA

Este lunes, 11 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 378 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 180 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 11 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 376 fueron:

  • 11- 27- 13- 05- 32

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 12 de agosto a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

Lo más leído

1. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
3. Aterrador: habitante de calle asesinó a sangre fría a joven de 19 años que paseaba su mascota en Itagüí

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gesto de Luis Fernando Muriel con Luis Suárez quedó en video y se volvió viral: esto pasó

2. Esperado encuentro entre Putin y Trump: Esto dijo el presidente Ucraniano al no ser invitado

3. Club León de James Rodríguez no levanta cabeza y sufre: Sergio Ramos metió tremendo triunfo

4. Estados Unidos prepara reducción de aranceles a los autos de uno de los gigantes más poderosos del mercado mundial

5. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoterías de hoyResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.