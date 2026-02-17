Este martes, 17 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 487 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

Hay que señalar que en la noche del lunes un apostador se ganó el acumulado de 400 millones de pesos, logrando adivinar las 5 cifras del sorteo.

“¡Cayó #MiLoto en Duitama, Boyacá! La suerte vino en modalidad manual vendido en nuestra red aliada Jer. Dejando un ganador de $400 millones. ¡Felicidades!" señaló Miloto.

La suerte vino en modalidad manual vendido en nuestra red aliada Jer. Dejando un ganador de $400 millones



Tú podrías ser el siguiente.

Resultados de Miloto del 17 de febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo 487 fueron:

16-02-34-05-20

El acumulado está en 120 millones.

Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 19 de febrero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.