Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 10:10 p. m.
Sorteo 17 de febrero de 2026.
Sorteo 17 de febrero de 2026. Foto: Montaje Semana

Este martes, 17 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 487 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

Hay que señalar que en la noche del lunes un apostador se ganó el acumulado de 400 millones de pesos, logrando adivinar las 5 cifras del sorteo.

“¡Cayó #MiLoto en Duitama, Boyacá! La suerte vino en modalidad manual vendido en nuestra red aliada Jer. Dejando un ganador de $400 millones. ¡Felicidades!" señaló Miloto.

Resultados de Miloto del 17 de febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo 487 fueron:

Loterías

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Loterías

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Loterías

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

Loterías

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del jueves 12 de febrero

  • 16-02-34-05-20

El acumulado está en 120 millones.

Números ganadores de Miloto.
Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 19 de febrero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Más de Loterías

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

El sorteo 4002 ya tiene cifras ganadoras oficiales.

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Sinuano Día y Noche

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Resultados La Antioqueñita

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

x

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Noticias Destacadas