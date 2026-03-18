Las loterías en Colombia ajustan regularmente sus planes de premios como parte de una estrategia para mantenerse vigentes en el mercado de juegos de azar. Estos cambios suelen incluir incrementos en las bolsas totales y modificaciones en la estructura de premios, con el objetivo de atraer a más jugadores y fortalecer los ingresos destinados al sector salud.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de marzo de 2026

La Lotería de Cundinamarca, una de las más antiguas del país, ha venido mostrando crecimiento en sus indicadores operativos. Durante 2025, la entidad reportó ventas por $ 59.455 millones, lo que representó un aumento del 3,96 % frente al año anterior. Además, más de 1,5 millones de personas resultaron ganadoras y las transferencias al sector salud superaron los $ 14.405 millones, según información de la lotería.

Lotería de Cundinamarca actualiza su plan de premios, pero es importante recordar que el juego es solo para mayores de 18 años. Foto: Loteria de Cundinamarca

Esta gran subida forma parte de la celebración de los 214 años de historia de la Lotería de Cundinamarca. La actualización implica un incremento frente al esquema anterior, que estaba en alrededor de $ 18.000 millones.

El nuevo modelo eleva el premio mayor a $ 10.000 millones y está acompañado por una estructura basada en el concepto de “tesoro”, que agrupa diferentes categorías de premios. Entre estos se incluyen una “balsa millonaria” de $ 500 millones, un “tunjo de oro” de $ 300 millones y una “guaca secreta” de $ 100 millones.

Comprar un billete de lotería es invertir en inclusión y salud

Adicionalmente, el esquema contempla otros incentivos denominados “tesoros”, con montos de $ 50 millones, $ 20 millones y $ 10 millones, diseñados para ampliar las posibilidades de ganancia dentro del sorteo.

Desde la entidad, la gerente Maribel Córdoba Guerrero señaló que este incremento fue posible gracias a un manejo financiero que permitió fortalecer la reserva técnica. “Hemos tenido un ejercicio eficiente y eficaz que nos ha permitido aumentar la reserva técnica para entregar este premio a los compradores”, afirmó la funcionaria.

Maribel Córdoba, gerente general de la Lotería de Cundinamarca Foto: Círculo de Mujeres

Córdoba comentó también que esta subida en los premios es una inyección importante para el sistema de salud colombiano. “Este dinero representa inversión social y acceso a la salud. Cada billete que se compra es un aporte al sistema, a la salud y atención de los colombianos. Pero también significa que cada hospital del régimen subsidiado que recibe inversiones o mejoras en infraestructura es gracias a las transferencias de la Lotería”, subrayó.

El nuevo plan comenzará a aplicarse a partir de abril de 2026 en todo el territorio nacional. Además, la Lotería de Cundinamarca proyecta fortalecer la venta virtual directa, ampliar su presencia en nuevas ciudades y realizar sorteos extraordinarios como parte de su estrategia de crecimiento.