Número y signo ganador del Súper Astro Sol de este sábado, 10 de enero de 2026

A las 4:00 p.m. se llevó a cabo el sorteo número 5331. Revise si usted fue el ganador y la suerte lo acompañó.

Redacción Loterías
10 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Sorteo de Súper Astro Sol del 10 de enero de 2026.
Sorteo de Súper Astro Sol del 10 de enero de 2026. Foto: Captura de pantalla a transmisión (A.P.I)

Durante la tarde de este sábado, 10 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se llevó a cabo el sorteo número, 5331 de la lotería Super Astro Sol.

Resultado del Súper Astro Sol de este sábado:

  • El número ganador es: 4867
  • Los últimos tres dígitos: 867
  • Los últimos dos dígitos: 67
  • Y el signo zodiacal ganador es: Leo

Miles de colombianos ponen a prueba su fortuna con la ilusión de ganar millones de pesos, siempre que acierten la cifra completa en el orden exacto de las balotas y el signo zodiacal de la suerte.

Se trata de una de las loterías más populares del país, en la que el premio puede ascender a varios millones de pesos. Para participar, el jugador debe adquirir un tiquete con una apuesta que va desde los 500 hasta los 10.000 pesos. Posteriormente, selecciona cuatro números del 0 al 9 y los acompaña con la elección de su signo zodiacal.

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 8 de enero

Al finalizar el sorteo, el monto apostado se multiplica por 42.000, cifra que corresponde al premio mayor para quien acierte la combinación completa junto con el signo.

No obstante, el juego también contempla premios adicionales: quien logre acertar los últimos tres dígitos y el signo recibirá el valor apostado multiplicado por mil, mientras que acertar las dos últimas cifras junto con el signo otorgará un premio equivalente a 100 veces lo apostado.

Noticias Destacadas