Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como algunos de los sorteos regionales con mayor presencia en el mercado colombiano de juegos de suerte y azar. Su operación constante, amplia cobertura y facilidad de acceso las han convertido en opciones habituales para miles de jugadores en distintas regiones del país.

Aunque cada una tiene un origen regional, su alcance trasciende sus zonas tradicionales. El Dorado, por ejemplo, ha logrado posicionarse como un sorteo de circulación amplia, con presencia permanente tanto en puntos de venta físicos como en plataformas autorizadas.

Dorado Mañana

Premio mayor: 9801

La Quinta:6

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta:pendiente.

El Paisita, por su parte, mantiene un fuerte arraigo en Antioquia y el Eje Cafetero, donde es reconocido por su cercanía con el público y por figurar entre los sorteos diarios más consultados.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña, en tanto, se ha convertido en uno de los sorteos más representativos de la región norte del país, consolidando su presencia entre los jugadores de la zona.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Todas estas loterías operan dentro del marco legal colombiano y forman parte del sistema de juegos de suerte y azar regulado por el Estado.