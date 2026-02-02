Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Estas tres loterías ofrecen dos sorteos diarios, distribuidos entre la jornada de la tarde y la noche.

Redacción Loterías
2 de febrero de 2026, 4:33 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 2 de febrero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 2 de febrero.

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como algunos de los sorteos regionales con mayor presencia en el mercado colombiano de juegos de suerte y azar. Su operación constante, amplia cobertura y facilidad de acceso las han convertido en opciones habituales para miles de jugadores en distintas regiones del país.

Aunque cada una tiene un origen regional, su alcance trasciende sus zonas tradicionales. El Dorado, por ejemplo, ha logrado posicionarse como un sorteo de circulación amplia, con presencia permanente tanto en puntos de venta físicos como en plataformas autorizadas.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9801
  • La Quinta:6
YouTube video 03hc5RM_2m8 thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta:pendiente.

El Paisita, por su parte, mantiene un fuerte arraigo en Antioquia y el Eje Cafetero, donde es reconocido por su cercanía con el público y por figurar entre los sorteos diarios más consultados.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña, en tanto, se ha convertido en uno de los sorteos más representativos de la región norte del país, consolidando su presencia entre los jugadores de la zona.

Noticias Destacadas