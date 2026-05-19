Números ganadores de hoy martes, 19 de mayo: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos correspondientes a las principales loterías autorizadas en Colombia, juegos de azar que funcionan bajo la vigilancia de Coljuegos, organismo responsable de velar por la legalidad y transparencia de las apuestas en el territorio nacional.

¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 19 de mayo de 2026

A lo largo del día, miles de apostadores siguieron con expectativa los resultados de diversas loterías regionales, que mantuvieron su programación habitual de sorteos y entrega de premios.

Lotería El Dorado

La Lotería El Dorado, reconocida como una de las más tradicionales y concurridas por los jugadores, realizó sus acostumbrados sorteos en la mañana y en la tarde. Como es habitual, los participantes estuvieron atentos a la publicación de los números ganadores cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., para comprobar si resultaron favorecidos.

Mañana

Premio mayor: 1736

La Quinta: 3

Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

En cuanto a la Lotería El Paisita, esta continúa posicionándose como una de las preferidas, especialmente entre los apostadores de Antioquia. Su trayectoria y la regularidad de sus sorteos han contribuido a consolidar una amplia base de seguidores pendientes de los resultados oficiales.

Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

Por otro lado, la Lotería La Caribeña dio cierre a la jornada con sus sorteos de la tarde y la noche, manteniendo la dinámica característica que la ha convertido en una referencia entre quienes participan en chances y loterías.

Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Noche