Números ganadores de hoy martes, 19 de mayo: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos correspondientes a las principales loterías autorizadas en Colombia, juegos de azar que funcionan bajo la vigilancia de Coljuegos, organismo responsable de velar por la legalidad y transparencia de las apuestas en el territorio nacional.
A lo largo del día, miles de apostadores siguieron con expectativa los resultados de diversas loterías regionales, que mantuvieron su programación habitual de sorteos y entrega de premios.
Lotería El Dorado
La Lotería El Dorado, reconocida como una de las más tradicionales y concurridas por los jugadores, realizó sus acostumbrados sorteos en la mañana y en la tarde. Como es habitual, los participantes estuvieron atentos a la publicación de los números ganadores cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., para comprobar si resultaron favorecidos.
Mañana
- Premio mayor: 1736
- La Quinta: 3
Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Lotería El Paisita
En cuanto a la Lotería El Paisita, esta continúa posicionándose como una de las preferidas, especialmente entre los apostadores de Antioquia. Su trayectoria y la regularidad de sus sorteos han contribuido a consolidar una amplia base de seguidores pendientes de los resultados oficiales.
Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Lotería La Caribeña
Por otro lado, la Lotería La Caribeña dio cierre a la jornada con sus sorteos de la tarde y la noche, manteniendo la dinámica característica que la ha convertido en una referencia entre quienes participan en chances y loterías.
Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente