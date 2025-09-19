Loterías
Números ganadores de La Antioqueñita Día y Noche este 19 de septiembre de 2025: conozca si es el afortunado ganador
Descubra si la combinación suya es la ganadora en el último sorteo de esta importante lotería.
La reconocida lotería La Antioqueñita realizó un nuevo sorteo este viernes 19 de septiembre, brindando a sus seguidores la posibilidad de apostar en sus acostumbradas ediciones diarias, que se dividen en dos tandas: la de la mañana y la de la tarde.
El sorteo de la mañana tuvo lugar a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6023 en la historia de esta tradicional lotería paisa, considerada una de las más populares entre los apostadores del país.
En esta oportunidad, la combinación ganadora fue el 3241. Además, se llevó a cabo el juego complementario conocido como “La Quinta”, que amplía las alternativas de ganar para los participantes; en dicho sorteo, el número favorecido fue el 4.
Resultados sorteo 6023 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 3241
- Quinta balota: 4
Por otro lado, la edición de la tarde se celebró a las 4:00 p. m. y estuvo disponible en transmisión en directo a través del canal La Red Gana en YouTube, donde los jugadores pudieron conocer los resultados en tiempo real.
Resultados sorteo 6024 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Conozca cuáles fueron los resultados más recientes de los últimos sorteos de La Antioqueñita en sus dos versiones:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 3925
- Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 2594
- Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 3102
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4931
- Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 1127
- Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 7945
La dinámica de La Antioqueñita consiste en elegir cuatro dígitos entre el 0 y el 9. Quienes deseen aumentar sus chances pueden añadir la llamada quinta balota; acertarla representa la posibilidad de obtener premios más altos.
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está fijado para el sábado 20 de septiembre a las 10:00 a. m., y como es habitual, contará con transmisión en vivo.