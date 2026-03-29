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Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo 29 de marzo: estos fueron los resultados

Si acierta las cinco balotas, puede ganarse hasta más de mil millones de pesos con este importante juego de azar.

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 12:33 p. m.
Resultados último sorteo Lotería La Antioqueñita Día y Tarde,
Resultados último sorteo Lotería La Antioqueñita Día y Tarde, Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo, 29 marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

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En el sorteo de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 5289, mientras que la quinta balota extraída fue el 9.

Resultados del sorteo 6401 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5289
  • Quinta balota: 9

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6402 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: por definirse
  • Quinta balota: por definirse

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

  • Sorteo del 25 de marzo de 2026: 6914 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 24 de marzo de 2026: 7159 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de marzo de 2026: 8948 – Quinta balota: 0
La Antioqueñita se emitió en sus dos versiones este sábado.
Sorteo de La Antioqueñita. Foto: Captura La Red Gana

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 25 de marzo de 2026: 8049 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de marzo de 2026: 3584 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 23 de marzo de 2026: 5590 – Quinta balota: 5

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el lunes 30 de marzo de 2026.