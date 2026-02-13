Números ganadores del 13 de febrero: verifique su boleto de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los juegos de azar continúan ocupando un lugar relevante en el mercado colombiano, especialmente aquellos de sorteo diario. Un ejemplo es la lotería El Dorado, que se caracteriza por realizar sorteos frecuentes a lo largo de la semana. Su modalidad permite a los jugadores elegir un número de varias cifras y apostar diferentes montos, según el punto de venta o la plataforma digital utilizada.

Al tratarse de juegos autorizados, forman parte del sistema regulado de apuestas en Colombia. En este grupo también se encuentra El Paisita, otro de los sorteos diarios con amplio reconocimiento, especialmente en el occidente del país.

Dorado Mañana

Premio mayor: 6824.

La Quinta: 1.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El acceso a estas modalidades es sencillo, ya que pueden jugarse tanto en puntos físicos autorizados como a través de canales digitales.

Por su parte, La Caribeña tiene una fuerte presencia en la región Caribe, aunque su comercialización se ha extendido a otras zonas del territorio nacional. Al igual que los anteriores, ofrece sorteos frecuentes y premios en efectivo que dependen del monto apostado y del número acertado.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche