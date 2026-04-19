Resultado de Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 19 de abril de 2026

En la noche del domingo 19 de abril de 2026 se realizó el sorteo del Super Astro Luna, un popular juego de azar que se emite de lunes a viernes desde las 10:50 pm, hora colombiana; los sábados a las 10:42 pm y domingos y festivos a las 8:30 pm. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado. Con cuatro cifras más un signo zodiacal bastará para ganar millones de pesos.

Día a día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar los millonarios premios, en caso de acertar a la cifra completa y el orden que se juegan las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia. Eso le será suficiente.

Incluso, puede alcanzar un buen botín de dinero solamente con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos.

Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más conocidos de Colombia y con secuencia diaria. Está regulado por Coljuegos y el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10 mil pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Luna, domingo 19 de abril de 2025

Para esta jornada, el número ganador es: 3777

Los últimos tres dígitos: 777

Los últimos dos dígitos: 77

Y el signo zodiacal ganador es: Escorpión

Este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 20 de abril de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido: