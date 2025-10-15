Loterías
Resultado del acumulado del Baloto: número ganador de los 25.000 millones de pesos
El Baloto anunció los resultados de su más reciente sorteo con gran expectativa entre los jugadores.
Este miércoles 15 de octubre de 2025 se sorteo a cabo una nueva jornada del Baloto, el popular juego de azar que se realiza tres veces por semana, lunes, miércoles y sábado.,
En esta ocasión tiene un acumulado de 25.000 millones de pesos, el sorteo número 2566 también incluyó la modalidad Baloto Revancha, cuyo acumulado alcanzó los 5.100 millones de pesos.
Resultados Baloto del 15 de octubre de 2025
Premio mayor: $25.000 millones
- Número ganador: XX - XX - XX - XX - XX
- Súper balota: X
Resultados Baloto Revancha del 15 de octubre de 2025
Premio mayor: $5.100 millones
- Número ganador: XX - XX - XX - XX - XX
- Súper balota: X
Resultados de los últimos 3 sorteos
Los resultados de los últimos sorteos, acompañados de las super balotas han sido:
Últimos tres sorteos del Baloto (con súper balota):
- 13 de octubre de 2025: 11 - 17 - 18 - 20 - 34 - 07
- 11 de octubre de 2025: 10 - 13 - 14 - 28 - 38 - 12
- 8 de octubre de 2025: 03 - 10 - 30 - 32 - 38 - 08
Últimos tres sorteos del Baloto Revancha (con súper balota):
- 13 de octubre de 2025: 09 - 21 - 27 - 29 - 41 - 13
- 11 de octubre de 2025: 01 - 06 - 15 - 25 - 38 - 14
- 8 de octubre de 2025: 05 - 06 - 25 - 26 - 32 - 14
Los jugadores siguen de cerca estas combinaciones, ya que en ocasiones las cifras anteriores pueden servir de guía para elaborar nuevas apuestas o analizar tendencias.