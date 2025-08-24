Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
24 de agosto de 2025, 11:16 a. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7856 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0244, con el signo Piscis.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 0244, con el signo Piscis
ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del SÁBADO 23 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 4148, con el signo Leo.
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 8857, con el signo Libra.
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: número 8347, con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 24 de agosto de 2025, a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado pone a temblar a Maduro en medio de tensión por buques de guerra y lanza advertencia: “Esto se acabó”

2. Prensa inglesa muestra inconformidad con Jhon Arias en Wolverhampton: así reaccionan

3. Venezuela liberó a 13 presos políticos, según información de opositores: estos son los nombres

4. Vicky Hernández tuvo que ser hospitalizada por tema de salud; Carlos Giraldo soltó detalle en pleno programa

5. Germán Vargas Lleras reaparece con su columna dominical: “Llegó la hora de actuar, de enfrentarlos con firmeza y sin vacilaciones”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azarSuper Astro Luna

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.