Loterías
Resultado del Super Astro Luna: sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.
Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7856 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0244, con el signo Piscis.
Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna
Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.
- Número 0244, con el signo Piscis
Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: número 4148, con el signo Leo.
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 8857, con el signo Libra.
- Sorteo del 20 de agosto de 2025: número 8347, con el signo Sagitario.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 24 de agosto de 2025, a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.