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Resultado del Super Astro Sol: número ganador del sorteo de hoy, 3 de junio de 2026

Una nueva jornada de apuestas llegó a su fin con la revelación de la cifra favorecida.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

3 de junio de 2026 a las 4:23 p. m.
Los participantes ya pueden comprobar si su elección coincidió con el resultado de la tarde.
Los participantes ya pueden comprobar si su elección coincidió con el resultado de la tarde. Foto: Getty Images / Super Astro

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este miércoles 3 de junio de 2026 al resultado del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. El sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1, reveló el número y signo ganadores de la jornada.

Resultados oficiales de Super Astro Sol
Super Astro Sol del martes 2 de junio: estos son los números ganadores

Número ganador del Super Astro Sol de este miércoles 3 de junio

En el sorteo del Super Astro Sol realizado este miércoles 3 de junio de 2026, el número favorecido fue el 2691 con el signo Sagitario.

Súper Astro Sol - 25 de abril de 2026.
La suerte volvió a girar y dejó una nueva combinación ganadora en Colombia. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Sol.

Los participantes que eligieron esta combinación exacta podrán consultar los resultados oficiales y verificar si obtuvieron algún premio de acuerdo con el plan de pagos establecido por el juego.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Durante los últimos días, los números y signos ganadores del Super Astro Sol han sido los siguientes:

  • Martes 2 de junio de 2026: 4464 con el signo Aries.
  • Lunes 1 de junio de 2026: 3906 con el signo Sagitario.
  • Sábado 30 de mayo de 2026: 4913 con el signo Sagitario.

Estos resultados permiten a los jugadores llevar un registro de las combinaciones que han salido recientemente en los sorteos.