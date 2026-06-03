Resultado del Super Astro Sol: número ganador del sorteo de hoy, 3 de junio de 2026

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este miércoles 3 de junio de 2026 al resultado del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. El sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1, reveló el número y signo ganadores de la jornada.

Super Astro Sol del martes 2 de junio: estos son los números ganadores

Número ganador del Super Astro Sol de este miércoles 3 de junio

En el sorteo del Super Astro Sol realizado este miércoles 3 de junio de 2026, el número favorecido fue el 2691 con el signo Sagitario.

La suerte volvió a girar y dejó una nueva combinación ganadora en Colombia. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Sol.

Los participantes que eligieron esta combinación exacta podrán consultar los resultados oficiales y verificar si obtuvieron algún premio de acuerdo con el plan de pagos establecido por el juego.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Durante los últimos días, los números y signos ganadores del Super Astro Sol han sido los siguientes:

Martes 2 de junio de 2026: 4464 con el signo Aries.

Lunes 1 de junio de 2026: 3906 con el signo Sagitario.

Sábado 30 de mayo de 2026: 4913 con el signo Sagitario.

Estos resultados permiten a los jugadores llevar un registro de las combinaciones que han salido recientemente en los sorteos.