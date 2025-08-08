Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del viernes 8 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 9:18 p. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este martes, 5 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5205 de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 5224, signo Virgo.

Resultados del sorteo 5205 de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 5224
  • 3 cifras: 224
  • 2 cifras: 24
YouTube video player

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

  • Agosto 6 de 2025: sorteo 5204 - número 8022 - signo Acuario.
  • Agosto 2 de 2025: sorteo 5201 - número 3071 - signo Aries
  • Agosto 1 de 2025: sorteo 5200 - número 5663 - signo Virgo.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Lo más leído

1. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

2. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

3. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

4. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

5. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.