Resultado Super Astro Luna hoy 9 de noviembre 2025: Último sorteo, número y signo ganador

Último sorteo del Super Astro Luna, juego de azar que se emite todos los días, de lunes a domingo, desde las 8:30 pm de Colombia.

Redacción Loterías
10 de noviembre de 2025, 1:35 a. m.
Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna | Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

En la noche del domingo, 9 de noviembre, se realizó el sorteo 7934 del Super Astro luna, un juego de azar que se emite de lunes a domingo desde las 8:30 pm, hora colombiana. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado y con cuatro cifras más un signo zodiacal, bastará para ganar millones de pesos.

Día a día miles de colombianos ponen a prueba su suerte en horas de la noche para ganar los millonarios premios. En caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia. Eso es suficiente. Incluso puede alcanzar un buen botín con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos.

Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10.000 pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Luna, domingo 9 de noviembre 2025

  • El número ganador es: 5502
  • Los últimos tres dígitos: 502
  • Los últimos dos dígitos: 02
  • Y el signo zodiacal ganador es: Tauro
Plan de premios - Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo. Paga $42.000 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras + signo: Paga $1.000 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras + signo: Paga $100 veces lo apostado.

