Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 23 de febrero de 2026

Cada semana, los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

Redacción Loterías
23 de febrero de 2026, 10:55 p. m.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios. Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 23 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8901, de la serie 121.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 8901 de la serie 121.
YouTube video NlNWgQ3P9Gc thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 16 de febrero de 2026, número 1790 de la serie 282.
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026, número 8059 de la serie 170.
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026, número 2883 de la serie 175.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 2 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Noticias Destacadas