Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 26 de enero de 2026

Cada semana los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 3:48 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo.
Este es el resultado del más reciente sorteo. Foto: Lotería de Cundinamarca - Getty Images / Montaje: Semana

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 26 de enero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXX.

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 26 de enero de 2026

Loterías

Se jugó la Lotería del Tolima: estos fueron los números que cayeron este lunes 26 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del lunes 26 de enero de 2026

Loterías

Lotería Super Astro Sol el lunes 26 de enero: aquí están los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 25 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy lunes, 26 de enero

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 26 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 5 de enero de 2026

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número XXXX de la serie XXX.
YouTube video t9_bUBKrKbk thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 19 de enero de 2026 número 5040 de la serie 262.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026 número 5028 de la serie 218.
  • Sorteo del 5 de enero de 2026 número 4291 de la serie 139.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 2 de febrero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Más de Loterías

Resultados Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 26 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 26 de enero de 2026

Sorteo 4154.

Se jugó la Lotería del Tolima: estos fueron los números que cayeron este lunes 26 de enero de 2026

Sorteo 5 de septiembre.

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del lunes 26 de enero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

Lotería Super Astro Sol el lunes 26 de enero: aquí están los números ganadores

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 25 de enero: estos son los números ganadores

La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy lunes, 26 de enero

Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 26 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Noticias Destacadas