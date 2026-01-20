Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 19 de enero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 5040, de la serie 262.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 5040 de la serie 262.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 13 de enero de 2026 número 5028 de la serie 218.

número de la serie Sorteo del 5 de enero de 2026 número 4291 de la serie 139.

número de la serie Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 4483 de la serie 178.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 26 de enero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente