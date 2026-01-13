Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

Cada semana los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

Redacción Loterías Revista Semana

14 de enero de 2026, 3:44 a. m.
¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día martes 13 de enero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXXX.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número XXXX de la serie XXX.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 5 de enero de 2026 número 4291 de la serie 139.
  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 4483 de la serie 178.
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2244 de la serie 236.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 19 de enero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

