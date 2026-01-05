Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 5 de enero de 2026

Esta lotería juega todos los lunes y es transmitida por el Canal 1.

6 de enero de 2026, 3:48 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 5 de enero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXXX.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número XXXX de la serie XXX.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 4483 de la serie 178.
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2244 de la serie 236.
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 3059 de la serie 296.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 12 de enero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000





