Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 29 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4783 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 4483, de la serie 178.

Resultados del sorteo 4778 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 4483 de la serie 178.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2244 de la serie 236.

número de la serie Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 3059 de la serie 296.

número de la serie Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 1488 de la serie 055.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 5 de enero de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 22 de diciembre

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente