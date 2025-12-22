Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 22 de diciembre

Esta lotería se juega todos los lunes.

Redacción Loterías Revista Semana

23 de diciembre de 2025, 3:37 a. m.
Sorteo del 22 de diciembre de 2025
El lunes 22 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 4782 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador del gran premio de 6.000 millones de pesos fue el 2244, correspondiente a la serie 236.

Resultados del sorteo 4782 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 2244 de la serie 236

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 3059 de la serie 296.
  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 1488 de la serie 055.
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 4801 de la serie 009.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 29 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas