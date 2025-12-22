Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 22 de diciembre

El lunes 22 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 4782 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador del gran premio de 6.000 millones de pesos fue el 2244, correspondiente a la serie 236.

Resultados del sorteo 4782 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 2244 de la serie 236

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 3059 de la serie 296.

número de la serie Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 1488 de la serie 055.

número de la serie Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 4801 de la serie 009.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 29 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de diciembre

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

Premio mayor: $ 6.000.000.000

$ 6.000.000.000 Mega seco: $ 300.000.000

$ 300.000.000 Super Tunjo: $ 100.000.000

$ 100.000.000 5 secos: $ 20.000.000

$ 20.000.000 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.