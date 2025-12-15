Suscribirse

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de diciembre

Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.

Redacción Loterías
16 de diciembre de 2025, 3:57 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo.
El día lunes 15 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4781 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 3059, de la serie 296.

Resultados del sorteo 4781 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 3059 de la serie 296.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 15 de Diciembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 1488 de la serie 055.
  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 4801 de la serie 009.
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 22 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

