Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del martes, 9 de diciembre
Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.
El día martes, 9 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4780 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 1488, de la serie 055.
Resultados del sorteo 4780 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 1488 de la serie 055.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 1 de diciembre de 2025: número 4801 de la serie 009.
- Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186.
- Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 9727 de la serie 237.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 15 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.