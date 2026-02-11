Resultados de la lotería Powerball del miércoles 11 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Este miércoles, 11 de febrero de 2026, se jugó la más reciente lotería de Powerball que tiene un acumulado de $126 millones de dólares.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 11 de febrero

Números ganadores: 33-40-20-06-48

Powerball: 05

Power Play: 2X

El próximo sorteo se jugará el sábado 14 de febrero a las 10:59 de la noche. Esta lotería juega también todos los lunes, miércoles y sábados.