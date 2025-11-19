Resultados de las loterías del miércoles 19 de noviembre: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En Colombia, los juegos de azar siguen ganando terreno como una de las actividades de entretenimiento más populares entre los ciudadanos. Entre las alternativas más consultadas cada día se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres loterías que se han consolidado por la frecuencia de sus sorteos, la transparencia en sus resultados y la cercanía que mantienen con sus apostadores.

Para este miércoles 19 de noviembre se conocieron nuevos sorteos. Cada una de estas loterías realizó dos juegos, uno en la mañana y otro en la tarde, brindando a los apostadores más oportunidades de ganar gracias a su versatilidad.

La dinámica es sencilla: cada sorteo entrega un número ganador de cuatro cifras, además de resultados adicionales como tres cifras, dos cifras, combinaciones especiales según el juego y, en algunos casos, la modalidad La Quinta.

El Dorado realizó su primer sorteo a las 11:00 a.m., mientras que el segundo se llevó a cabo a las 3:30 p.m.

Dorado Mañana

Premio mayor: 0151.

La Quinta: 7.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En el caso de El Paisita, este juego de origen antioqueño se ha posicionado en todo el país gracias a su formato dinámico y la claridad de sus resultados. Jugadores de distintas regiones lo consultan a diario, especialmente por su doble sorteo.

El Paisita Día

Premio mayor: 3414.

La Quinta: 5.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por su parte, La Caribeña ha ganado protagonismo debido a su presencia constante en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, consolidándose como una de las opciones preferidas en la región Caribe.

El Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Caribeña Noche