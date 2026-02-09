Loterías

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Los sorteos de este lunes de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ofrecieron a los jugadores la oportunidad de soñar con premios grandes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 11:35 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de febrero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes, 9 de febrero, los aficionados a las loterías estuvieron pendientes de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más populares del país, que ofrecen la emoción de ganar grandes premios y la posibilidad de cambiar la vida de quienes juegan con esperanza y estrategia.

El Dorado

Conocida por su tradición y premios atractivos, El Dorado dio a conocer los números ganadores que emocionaron a sus seguidores. Los jugadores estuvieron atentos a las combinaciones que podrían darles un golpe de suerte.

Sorteo Mañana

  • Premio mayor: 1950.
  • La Quinta: 7.
YouTube video dSgQzeyyoJ0 thumbnail

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita

Famosa por sus sorteos rápidos y jugosos, El Paisita también presentó sus resultados este 9 de febrero. Los apostadores revisaron cuidadosamente sus boletos para comprobar si sus cifras coincidían con los números extraídos, generando gran expectativa en todo el territorio donde se comercializan sus boletos.

Sorteo Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña

Por su parte, La Caribeña mantuvo la tradición de entregar premios importantes con su sorteo diario. Esta lotería es muy popular en la región Caribe, y cada sorteo despierta gran interés entre quienes esperan que la fortuna les sonría al inicio de la semana.

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Aunque los resultados ya se conocen, los expertos recomiendan jugar de manera responsable: verificar siempre los números, conservar los boletos en buen estado y no gastar más de lo que se puede permitir. Cada sorteo es una nueva oportunidad de ganar, y la emoción de participar sigue intacta.

