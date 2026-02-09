Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este lunes, 9 de febrero, los aficionados a las loterías estuvieron pendientes de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más populares del país, que ofrecen la emoción de ganar grandes premios y la posibilidad de cambiar la vida de quienes juegan con esperanza y estrategia.

El Dorado

Conocida por su tradición y premios atractivos, El Dorado dio a conocer los números ganadores que emocionaron a sus seguidores. Los jugadores estuvieron atentos a las combinaciones que podrían darles un golpe de suerte.

Sorteo Mañana

Premio mayor: 1950.

La Quinta: 7.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita

Famosa por sus sorteos rápidos y jugosos, El Paisita también presentó sus resultados este 9 de febrero. Los apostadores revisaron cuidadosamente sus boletos para comprobar si sus cifras coincidían con los números extraídos, generando gran expectativa en todo el territorio donde se comercializan sus boletos.

Sorteo Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña

Por su parte, La Caribeña mantuvo la tradición de entregar premios importantes con su sorteo diario. Esta lotería es muy popular en la región Caribe, y cada sorteo despierta gran interés entre quienes esperan que la fortuna les sonría al inicio de la semana.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Aunque los resultados ya se conocen, los expertos recomiendan jugar de manera responsable: verificar siempre los números, conservar los boletos en buen estado y no gastar más de lo que se puede permitir. Cada sorteo es una nueva oportunidad de ganar, y la emoción de participar sigue intacta.