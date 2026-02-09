Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este lunes, 9 de febrero, los aficionados a las loterías estuvieron pendientes de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más populares del país, que ofrecen la emoción de ganar grandes premios y la posibilidad de cambiar la vida de quienes juegan con esperanza y estrategia.
El Dorado
Conocida por su tradición y premios atractivos, El Dorado dio a conocer los números ganadores que emocionaron a sus seguidores. Los jugadores estuvieron atentos a las combinaciones que podrían darles un golpe de suerte.
Sorteo Mañana
- Premio mayor: 1950.
- La Quinta: 7.
Sorteo Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita
Famosa por sus sorteos rápidos y jugosos, El Paisita también presentó sus resultados este 9 de febrero. Los apostadores revisaron cuidadosamente sus boletos para comprobar si sus cifras coincidían con los números extraídos, generando gran expectativa en todo el territorio donde se comercializan sus boletos.
Sorteo Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña
Por su parte, La Caribeña mantuvo la tradición de entregar premios importantes con su sorteo diario. Esta lotería es muy popular en la región Caribe, y cada sorteo despierta gran interés entre quienes esperan que la fortuna les sonría al inicio de la semana.
Sorteo Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Aunque los resultados ya se conocen, los expertos recomiendan jugar de manera responsable: verificar siempre los números, conservar los boletos en buen estado y no gastar más de lo que se puede permitir. Cada sorteo es una nueva oportunidad de ganar, y la emoción de participar sigue intacta.