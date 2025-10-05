Hoy, 5 de octubre, vuelve y juega la lotería el Sinuano Día y Noche, y la suerte puede estar de su lado.

En el sorteo del Sinuano Día, realizado hoy a las 2:30 de la tarde, el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 1283.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 1283

Número ganador de cinco cifras: 1283-9

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

Últimos sorteos de El Sinuano Día

4 de octubre de 2025: 8400

3 de octubre de 2025: 7697

2 de octubre de 2025: 2542

1 de octubre de 2025: 5853

30 de septiembre de 2025: 9241

Últimos sorteos de El Sinuano Noche:

4 de octubre de 2025: 0743

3 de octubre de 2025: 3828

2 de octubre de 2025: 4035

1 de octubre de 2025: 4427

30 de septiembre de 2025: 3427

Recuerde que puede seguir de cerca los resultados oficiales por medio de las redes sociales, con la esperanza de confirmar si hoy cambió su vida.