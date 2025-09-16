Loterías
Resultados del Dorado este martes, 16 de septiembre: así quedaron los sorteos de Mañana y Tarde
Una de las nuevas modalidades de este chance es ‘La Quinta’, la cual ofrece mayores probabilidades de ganar.
El chance del Dorado se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Una de sus principales características es que ofrece dos sorteos al día: el primero se realiza a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde.
Para este martes, 16 de septiembre, ya se conocen los resultados del sorteo de la mañana, transmitido a través de los canales oficiales:
- Premio mayor: 7101.
- La Quinta: 5.
Último resultado Dorado Mañana
- Fecha: 15 de septiembre de 2025
- Número ganador: 2306
- Cifra adicional: 8
En cuanto al sorteo de la tarde, los números ganadores estarán disponibles en las próximas horas:
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
Último resultado Dorado Tarde
- Fecha: 15 de septiembre de 2025
- Número ganador: 4845
- Cifra adicional: 2
Requisitos para reclamar un premio del Dorado
Las personas que resulten ganadoras en los sorteos de chance o lotería deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades y las casas de apuestas.
Estos son los documentos obligatorios:
- Ser mayor de edad: Solo las personas con mayoría de edad están habilitadas para participar y reclamar premios en este tipo de juegos de azar.
- Presentar el tiquete original: El ganador debe entregar el comprobante físico del sorteo en el que participó, con el reverso diligenciado.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía: Este documento es indispensable para verificar la titularidad del premio.