Suscribirse

Loterías

Resultados del Dorado este martes, 16 de septiembre: así quedaron los sorteos de Mañana y Tarde

Una de las nuevas modalidades de este chance es ‘La Quinta’, la cual ofrece mayores probabilidades de ganar.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 4:44 p. m.
Dorado Mañana y Tarde del 16 de septiembre.
Dorado Mañana y Tarde del 16 de septiembre. | Foto: Montaje de SEMANA

El chance del Dorado se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Una de sus principales características es que ofrece dos sorteos al día: el primero se realiza a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde.

Para este martes, 16 de septiembre, ya se conocen los resultados del sorteo de la mañana, transmitido a través de los canales oficiales:

  • Premio mayor: 7101.
  • La Quinta: 5.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 16 de Septiembre de 2025.

Último resultado Dorado Mañana

  • Fecha: 15 de septiembre de 2025
  • Número ganador: 2306
  • Cifra adicional: 8

En cuanto al sorteo de la tarde, los números ganadores estarán disponibles en las próximas horas:

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
DORADO TARDE: Resultado DORADO TARDE del MARTES 16 de Septiembre de 2025.

Último resultado Dorado Tarde

  • Fecha: 15 de septiembre de 2025
  • Número ganador: 4845
  • Cifra adicional: 2

Requisitos para reclamar un premio del Dorado

Las personas que resulten ganadoras en los sorteos de chance o lotería deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades y las casas de apuestas.

Estos son los documentos obligatorios:

  1. Ser mayor de edad: Solo las personas con mayoría de edad están habilitadas para participar y reclamar premios en este tipo de juegos de azar.
  2. Presentar el tiquete original: El ganador debe entregar el comprobante físico del sorteo en el que participó, con el reverso diligenciado.
  3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía: Este documento es indispensable para verificar la titularidad del premio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ataque armado en Buga deja muerta a menor de edad, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio

2. Río Sinú, motor de orgullo y sostenibilidad para Montería: “Es la gran alegría de los cordobeses”

3. Hollywood contra la IA: Disney, Universal y Warner Bros demandan a MiniMax por plagio de sus personajes icónicos

4. Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

5. Clubes del FPC se frotan las manos: decisión de Fifa para el Mundial 2026 les llenaría los bolsillos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.