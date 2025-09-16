Resultados del Dorado este martes, 16 de septiembre: así quedaron los sorteos de Mañana y Tarde

El chance del Dorado se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Una de sus principales características es que ofrece dos sorteos al día: el primero se realiza a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde.

Para este martes, 16 de septiembre, ya se conocen los resultados del sorteo de la mañana, transmitido a través de los canales oficiales:

Premio mayor: 7101.

La Quinta: 5.

Último resultado Dorado Mañana

Fecha: 15 de septiembre de 2025

Número ganador: 2306

Cifra adicional: 8

En cuanto al sorteo de la tarde, los números ganadores estarán disponibles en las próximas horas:

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Último resultado Dorado Tarde

Fecha: 15 de septiembre de 2025

Número ganador: 4845

Cifra adicional: 2

Requisitos para reclamar un premio del Dorado

Las personas que resulten ganadoras en los sorteos de chance o lotería deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades y las casas de apuestas.

Estos son los documentos obligatorios: